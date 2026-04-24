後藤愼平が手掛ける「エムエーエスユー（MASU）」が、仮縫いを展示販売する企画「トワルチェック （TOILE CHECK）」を東京・代々木のTEN10 STUDIOで4月26日まで開催している。同企画は2年ぶり4回目。平日にも関わらずオープン前には入場列ができる盛況ぶりだった。【画像をもっと見る】今回は、2024年秋冬コレクションから2026年春夏コレクションまでに製作した、トワル（仮縫い）やファーストサンプルなど約150点を展示販売。