毎週土曜日 午前10時30分から日本テレビにて放送（関東ローカル/TVerにて最新話を無料配信）ヒロミ、小泉孝太郎がMCを務める「オー！マイゴッド！私だけの神様、教えます」。映像でもチェックしたい方はTVerにて：https://tver.jp/series/srgcg6j7uk4月25日（土）の放送では、“コケの神“こと、苔専門店「苔むすび」社長の園田純寛さんに密着。「苔むすび」のある神奈川県鎌倉市の絶景コケスポットを案内してもらった。実は日本は