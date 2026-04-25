【その他の画像・動画等を元記事で観る】 人類史上最も売れたアルバム 『スリラー』 を生み出し、ムーンウォークをはじめとした革新的なパフォーマンスで今なお世界中のアーティストに影響を与え続けている奇跡の存在、マイケル・ジャクソン。 マイケルの実の甥ジャファー・ジャクソンがそんなマイケル・ジャクソンを演じ、世界的メガヒットを記録した『ボヘミアン・ラプソディ』製作のグ