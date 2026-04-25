――――――――――――――――――― 4月27日 (月) ―― ◆国内経済 ★日銀金融政策決定会合 (1日目) ★権利付き最終日 ・2月景気動向指数[改定値] (14:00) ・3月外食売上高 (14:00) ◆国際経済ｅｔｃ ・ベトナム、南アフリカ市場休場 ・中国1-3月工業企業利益 (10:30) ・ドイツ5月Gfk消費