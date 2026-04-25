5月2日（土）午前10時30分から午前11時25分【出演者】MC：ヒロミ、小泉孝太郎VTR：街ゆく人々の「オー！マイゴッド！」■水族館巡りの神と行く、沖縄4泊5日の水槽探し後編！「僕の知らない水槽があることが許せない！」前回3月28日に放送された水族館巡りの神と巡る 沖縄・水槽探しの旅は、いよいよ後編へ。舞台は絶景が広がる久米島＆ 個性派水槽が集う沖縄本島！移動の合間には、以前 神が驚異の正解を重ねた水族館クイズを再