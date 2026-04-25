◇ナ・リーグドジャース−カブス（2026年4月24日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が24日（日本時間25日）、本拠でのカブス戦に「1番・DH」で先発出場。初回の第1打席は空振り三振に倒れた。初回の第1打席は相手先発・タイヨンに対し2ボール2ストライクからの6球目、スイーパーに手を出したが空振り三振に倒れた。これで10打席連続凡退となった。22日（同23日）のジャイアンツ戦で4打数無安打に終わり、昨