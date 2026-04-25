お笑いコンビ「ココリコ」田中直樹（54）の元妻で、モデル・女優の小日向しえ（46）が24日、自身のインスタグラムを更新。次男が18歳となり、成人を迎えたことを報告した。「おめでとうおめでとうおめでとう！次男坊18歳成人」と18のろうそくが立ったケーキの写真をアップした。「あっという間に大きくなって身長もずーっと前に追い抜かされてどんどん頼もしくなって一人で出来る事もたくさん増えて最近はあんまり