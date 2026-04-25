タレントの藤本美貴（41）が23日、自身のインスタグラムを更新。夫でお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春（50）が家族のために作ってくれたという手料理を披露した。【写真】「最高の旦那さんですな」藤本美貴が披露した夫・庄司智春の手作り“親子丼”藤本は「旦那さんが作ってくれた親子丼とお味噌汁 子供達も大好きな親子丼 最高にありがてぇー」とつづり、ボリューム満点の親子丼と、みそ汁が食卓に並べられた写真を披露した