【ワシントン＝池田慶太、カイロ＝村上愛衣】米国のキャロライン・レビット大統領報道官は２４日、スティーブン・ウィトコフ中東担当特使らがパキスタンの首都イスラマバードに向けて２５日に出発すると発表した。イランのアッバス・アラグチ外相は２４日に現地入りしており、双方は戦闘終結を目指す再協議の実施に向けて調整を図るとみられる。前回協議で米代表団を率いたバンス副大統領は同行しない。トランプ大統領とバンス