イスラエルとレバノンの国境のイスラエル側で目撃されたイスラエル軍の戦車＝24日/Florion Goga/Reuters（CNN）イスラエルとレバノンの停戦が3週間延長されたとの発表から一夜明けた24日、イスラエル軍とレバノンの親イラン武装組織ヒズボラの戦闘員は互いへの攻撃を続けた。イスラエル国防軍（IDF）は、レバノン南部の町ヤテルとカフラで「IDFの兵士やイスラエルの民間人に脅威を及ぼしていた」ヒズボラのロケット発射装置を叩（