この連載では、住宅ローンにまつわる疑問・お悩みに、日本住宅ローン株式会社の担当者が答えます。今回取り上げるのは「物価高で生活費も上昇、住宅ローンの返済計画はどのように見直したらいい？」です。画像はイメージ○住宅ローンにまつわる疑問・お悩み「物価高で生活費も上昇、住宅ローンの返済計画はどのように見直したらいい？」物価高・生活費上昇が続く中で、住宅ローンの返済計画は見直した方がいいでしょうか？○日本住