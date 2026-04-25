伝説のアイドルグループ「キャンディーズ」の元メンバー・伊藤蘭が公開した２ショットにファンは歓喜の声を上げた。２５日までにインスタグラムで「約３年ぶりのニッポン放送『ＲＡＮＴｏＹｏｕ』今回は〜あなたと春一番〜と題してＳｐｅｃｉａｌオンエアされます」と発表し、「トータス松本さん、上柳昌彦さんと楽しくおしゃべりあっという間の時間でした！」とつづり、歌手のトータス松本や元ニッポン放送の上柳昌彦氏