チケット販売大手のチケットマスターは、ワン・ダイレクションのメンバーで俳優、歌手のハリー・スタイルズのニューヨークでのレジデンシー公演を狙った大規模な転売行為を摘発し、「数千枚の不正チケット」を正規ファンに戻すと発表した。同社によると、詐欺業者が転売目的で複数の偽アカウントや架空の身分を使い購入制限を回避して座席を確保していたという。 【写真】路上キス見つかっ