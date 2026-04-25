【シェブロン選手権】第2日【もっと読む】渋野日向子はこのまま沈むのか気持ちは増すばかりだろう。初日、3アンダー8位と好スタートを切った神谷そら（23）は、24日午後2時3分（日本時間25日午前4時3分）に1番からスタート。3バーディー、2ボギーの71。通算4アンダーは吉田優利（26）と並ぶ11位タイにつけている。首位は通算14アンダーのN・コルダ。神谷にとって海外メジャーはこれが3戦目。2024年全米女子オープンと昨年