守田英正の残留をサポーターは熱望も契約満了で退団かポルトガル1部スポルティングに所属する日本代表MF守田英正は、現行契約が終了する今シーズン終了後にチームを離れる可能性が高まっている。現地メディア「Bola na Rede」が報じた。2022年に加入して以来、主軸として活躍を続けてきた30歳の司令塔に対し、「守田英正は今シーズン終了後にスポルティングの選手ではなくなる準備を進めている」と伝えている。記事によれば、