大手芸能事務所HYBE（ハイブ）の上場過程で株主をだまして売却させて差益を得た疑いを受けるパン・シヒョクHYBE議長に対する拘束令状を検察が差し戻した。ソウル南部地検金融・証券犯罪合同捜査部は24日、資本市場法上の詐欺的不正取引容疑でパン議長に請求された拘束令状に対し、警察に補完捜査を要求したと明らかにした。検察は「現段階では拘束を必要とする事由などに対する疎明が不足していると判断し、補完捜査を要求した」と