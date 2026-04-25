魏聖洛（ウィ・ソンラク）国家安保室長が23日（現地時間）、韓米葛藤イシューに浮上したクーパン問題について「韓米安保協議に影響を与えた。（協議が）遅れているのは事実」と明らかにした。魏室長はこの日、李在明（イ・ジェミョン）大統領のベトナム国賓訪問に随行中の記者らに対し「（米国）議員が送った（関連）書簡に注目していて、（米国）議員らと接触して説明もし、理解を提供する努力をしている」とし、このように明らか