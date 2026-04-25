秘密は「スチーム」にあり！ ギャレーで活躍する特殊オーブンの正体海外旅行などで国際線の旅客機に乗ると、機内食が提供されます。これらは飛行機での旅の大きな楽しみの1つでもありますが、安全上の理由から、機内では火を使う調理はできません。では、どうやって機内食をアツアツの状態にしているのでしょうか。【わずか2年で消滅！】今や食べられない「幻の寿司」です（写真で見る）実は機内食は、地上で調理されたものが