上原理生が、デビュー15周年を記念してビルボードライブ横浜公演を開催する。 （関連：香取慎吾と天海祐希の“因縁”とは――三谷幸喜の新作ミュージカルでの共演に至る、笑いと共鳴の歴史） 本公演は、声楽家としての歌“PRAY=祈る”と俳優としての歌“PLAY=演じる”をそれぞれ届ける構成となる。また、今回は作曲家／キーボーディストの宮粼誠を迎え、自身の15年の軌跡を辿