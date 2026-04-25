FRUITS ZIPPERの真中まなさんは4月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。グループの公式アカウントが掲載した告知写真を引用リポストしました。【写真】テスト写真でもかわいい真中まな「更に美人が際立ちます！！」FRUITS ZIPPERの公式アカウントは「『Tarzan 924号』に #真中まな が登場します」「まなふぃの自宅トレーニングが知れます」などと告知。ラフな格好の真中さんが、ダブルピースをしている写真を掲載しています。真中さ