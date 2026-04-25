村上は圧巻の11号アーチを放った(C)Getty Imagesホワイトソックス・村上宗隆の勢いが止まらない。現地4月24日に本拠地で行われたナショナルズ戦に「3番・一塁」で先発出場。【動画】片手で持っていった…村上の圧巻の11号アーチシーン1点を追う4回一死無走者で迎えた第2打席。元巨人助っ人のマイルズ・マイコラスの外角チェンジアップに体勢を崩されながらも片手でセンター右へと放り込んだ。打球速度104マイル（約167キロ