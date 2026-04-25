ドジャースを率いる指揮官として、ロバーツ監督は大谷への想いを明かした(C)Getty Images今現在メジャーリーグで唯一無二となっている大谷翔平の二刀流。まさしく「球界の至宝」と言える偉才が見せつける活躍は、日頃から“管理する側”にとっても小さくない責任を背負うものとなっている。【動画】捕手目線で見る衝撃の快速球打者が空振りする大谷翔平の一球を観よドジャースの名将デーブ・ロバーツ監督が、「大谷を支える