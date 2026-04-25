双子の長男・徠夢（らいむ）君が突然、倒れたのが7歳のとき。奇跡的に命はつながったものの、重い脳損傷により寝たきりとなった。母・美香さんは女手ひとつで仕事と家事をこなしながら、リハビリに寄り添い続けてきた─そして10年。「人は、ただ存在しているだけで素晴らしい。わが子を見ていると、ありがとうという言葉しかない」【写真】「いきてるだけですばらしい」母の背中を押した徠夢君の言葉「公園で遊んでいた1時間後、