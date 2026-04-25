TBSのドラマ「ザ・ロイヤルファミリー」に競走馬ロイヤルファミリー役として出演したブレイヴソルジャー（牡＝新開、父ファインニードル）が25日、福島4R（ダート1150メートル）の3歳未勝利戦で初勝利を挙げた。通算3戦目。