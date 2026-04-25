ミラノ・コルティナ冬季オリンピック・パラリンピックTEAM JAPAN応援感謝パレードが25日、東京・日本橋の中央通りで開催された。メダリスト（オリンピック23選手・パラリンピック3選手）をはじめ、100人を超えるアスリートが⼀堂に会し、東京の日本橋をパレードした。フィギュアスケートのペアで大逆転の金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来（24、木下グループ）・木原龍一（33、木下グループ）は出発前の挨拶で「