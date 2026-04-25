フリーアナウンサー武田真一が、24日放送の日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。NHK時代の後輩、和久田麻由子に「取材が甘い」と愛あるジョークを飛ばした。エンタメコーナーのVTRに、3月末でNHKを退局しフリーとなった和久田麻由子が登場。日テレで25日にスタートし、メインキャスターを務める報道番組「追跡取材news LOG」をPRした。和久田は番組に絡め、NHK時代の先輩である武田に「追跡取材」したいことについ