【漫画】本編を読む『あのママが妬ましい 幸せ比べ、天国で地獄』（きなこす/KADOKAWA）は、「隣の芝生は青く見える」という誰もが抱いたことのある感情をテーマに、ワーキングマザーたちの嫉妬と葛藤を描いた群像劇だ。幸せそうに見える他人の人生を羨みながら、それぞれが抱える事情を浮かび上がらせていく。物語の舞台は、とあるパン工場。同じ職場で働く3人の母親が主人公だ。周囲からの評価やネットの情報ばかりを気にして