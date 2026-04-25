■中小企業の誇り日本の企業の99％以上を占める「中小企業」。長引く景気低迷や後継者不足、さらには安価な海外製品の台頭により、多くの町工場が今、存続の危機に立たされています。しかし、その逆風を真正面から受け止め、独自の戦略と情熱で「メイドインジャパン」の誇りを取り戻している企業があります。彼らはいかにして困難を乗り越え、唯一無二の価値を築き上げたのでしょうか。本稿では、プレジデントオンラインで大きな反