ガールズグループBilllie（ビリー）の日本人メンバー・ツキが、渋谷を訪れた。ツキは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】ツキ、“変装なし”で渋谷を満喫！「発光してる」公開された写真には、東京・渋谷の街を歩くツキの姿が収められている。ツキは、グレーのワンショルダートップスにブラックのスカートを合わせたガーリーな装いで透明感あふれる美貌を披露。人混みの中でも、隠しきれないオー