【モデルプレス＝2026/04/25】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加していたりんかが4月23日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のボトムスを身に着けたコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。【写真】「今日好き」“日本一イケメン高校生”の恋人「脚長すぎ」ファン二度見の美脚際立つ雨の日コーデ◆りんか、美脚際立つ雨の日コーデ公開りんかは「レイニーの日りんか氏 すごーーー