あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「活動休止」の略語は？「活動休止」の略語はなんでしょうか？ヒントは、漢字2文字で表します！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「活休」でした！活休とは、芸能人やクリエイターが、芸能活動や創作活動を停止すること。解散や引退のように、その後