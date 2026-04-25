◆米大リーグホワイトソックス５―４ナショナルズ（２４日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２４日（日本時間２５日）、本拠地・ナショナルズ戦に「３番・一塁」でスタメン出場し、２試合ぶりの１１号ソロを放つなど、３打数１安打１打点でチームの逆転勝ちに貢献した。打率は２割５分６厘、ＯＰＳは１・０２０に上昇した。この時点で１１本塁打はＭＬＢ全体でもアルバレス