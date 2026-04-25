あなたは読めますか？突然ですが、「仰々しい」という漢字読めますか？「仰天（ぎょうてん）」や「仰ぐ（あおぐ）」でおなじみの漢字が重なっていますが、送り仮名がつくと独特な読み方になります。気になる正解は……「ぎょうぎょうしい」でした！仰々しいとは、物事の程度が大げさであること、あるいは不相応に物々しい様子を意味します。本来の必要以上に人目を引くような振る舞いや、大がかりな準備に対して、少し批判的、ある