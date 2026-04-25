２４日、アヌティン氏（右）と握手を交わす王毅氏。（バンコク＝新華社記者／孫瑋彤）【新華社バンコク4月25日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は24日、タイの首都バンコクで同国のアヌティン首相と会談した。２４日、アヌティン氏と会談する王毅氏。（バンコク＝新華社記者／孫瑋彤）