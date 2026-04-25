◇ア・リーグレッドソックス3−10オリオールズ（2026年4月24日ボルチモア）レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が24日（日本時間25日）、敵地でのオリオールズ戦に「3番・DH」で先発出場。4打数1安打で3試合ぶり安打をマークもチームは大敗で4連敗を喫した。初回の第1打席で遊ゴロに倒れると、3回2死二塁の第2打席も三邪飛、5回2死一塁の第3打席もニゴロだった。それでも8回の第4打席で相手4番手右腕・フォスターの