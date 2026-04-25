ＮＨＫの『ニャンちゅうワールド放送局』の『ニャンちゅう』役などを務め、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんが4月24日、自身のブログを更新。呼吸器との向き合い方について綴りました 。 【写真を見る】【 ALS闘病 】声優・津久井教生さん呼吸機能の低下を明かす「それなりに自主トレもしていたのですがＡＬＳの進行はゆるみませんでした」【ニャンちゅう】津久井さんは「ただいま呼吸