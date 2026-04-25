「資産は持っているだけでは課税されない」――これまで当たり前とされてきた前提が、いま揺らぎ始めています。都心不動産や株式の価格上昇によって資産価値が膨らむ一方、その多くは売却や相続のタイミングまで課税されない「未実現利益」として蓄積されてきました。しかし、富裕層に資産が集中する現実を背景に、こうした“保有するだけで課税されない構造”そのものを見直す議論が、静かに進みつつあります。その象徴が、かつて