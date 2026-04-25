2007年頃に社会問題となった「消えた年金」について、記憶にあるという人も多いのではないでしょうか。ただ、この問題は決して過去のものではありません。約20年経ったいまも、さまざまな理由により年金記録の“漏れ”は存在しているのです。そこで今回、「ねんきん定期便」に記載された見込受給額の低さに違和感を覚えた50歳会社員の事例をもとに、「ねんきん定期便」確認時の注意点をみていきましょう。50歳会社員が「ねんきん定