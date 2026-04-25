「パッチギ！」や「ヒーローショー」などで知られる井筒和幸監督、久々の新作映画「国境」の撮影が現在、主演の伊藤英明さん、染谷将太さんの2人をはじめ多くのキャスト、スタッフを迎え、関西各地で行われています。その真っ只中である4月中旬、「“撮影中”会見」と銘打たれた取材会が、大阪の超高層ビル・あべのハルカスで開催されました。完成後ではなく、映画の“撮影中”にこのような機会が設けられるのは極めて異例のことで