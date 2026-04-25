結婚相談所のお見合いでは、基本的に男性が全額負担する慣行となっています。しかし、それに納得がいかない男性も、また男性がおごるのは当たり前だと思う女性もいるようです。漫画家・井原タクヤさんがヤンマガWeb（講談社）にて連載している作品『運命など存在しないので』の第18話では、そんな男女の主張が描かれています。【漫画】『運命など存在しないので第18話』（全編を読む）ある日、婚活アドバイザーの柏木が勤める結