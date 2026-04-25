発売から約1か月！ 既存オーナーから「実車を見たい」声も2026年3月27日、ホンダは「ZR-V（ゼットアールブイ）」の一部改良モデルおよび特別仕様車「CROSSTOURING（クロスツーリング）」を発売しました。ユーザーから寄せられた反響について、首都圏のホンダディーラーに問い合わせてみました。ZR-Vがデビューしたのは2022年11月のこと。発売は2023年4月でした。【画像】超カッコいい！ これがホンダ「“新”グレージュ内