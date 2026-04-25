学校や保育園で行われる懇談会。クラスの保護者同士が顔を合わせる機会ですが、なかでもママたちが緊張するのが、ひとりずつ自己紹介やひと言を話す時間ではないでしょうか。短い時間とはいえ、たくさんの保護者の前で話すとなると、思わず頭が真っ白になってしまうママもいるかもしれません。今回紹介するのは、懇談会での発言を思い出して落ち込んでしまったというママの投稿です。『懇談会でひとりずつ喋った。誰も覚えていない