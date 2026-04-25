妊娠中はつわりや体調不良があって、思うように働けないものです。職場に理解と配慮を求めることもまた当然の権利とも言えます。しかしなかには「それは求めすぎでは？」と思うこともあるようで……。先日ママスタコミュニティに寄せられたのは「妊婦さんへの配慮、どこまで？」というタイトルのこんな投稿です。『うちの職場の妊婦さんが求めてきたことなんだけど、1. 夜勤、早番、遅番できません←わかる2. 重たいものは持てませ