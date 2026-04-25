＜IOA選手権 初日◇24日◇モロンゴ・ゴルフ・クラブ・アット・タックウェット・キャニオン（米カリフォルニア州）◇6534ヤード・パー72 ＞日本勢3人が出場する米女子下部のエプソン・ツアー今季第4戦の第1ラウンドが終了した。【連続写真】谷田侑里香のドライバースイングを分析！谷田侑里香と伊藤二花がそれぞれ「69」をマークし、首位と3打差の3アンダー・6位タイで滑り出した。長野未祈は9オーバーの131位タイとした。首位