既報の通り、タイトリストの未発表ドライバー『GTS』シリーズが、世界中のツアーで供給され、テストプロセスが進んでいる。50名近いPGAツアー選手が既にスイッチした『GTS2 / 3 / 4』は、いったいどんな性能なのか？ 用品担当記者が、いち早く試打することが出来たので、レポートしていきたい。【画像】現行の『GT2』と未発表の『GTS2』ドライバーの顔つきを比較記者のエースは『GT2 10.0°』に『24 ベンタスブラック5S』で、各社