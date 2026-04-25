＜シェブロン選手権2日日◇24日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞笹生優花は先週「JMイーグルLA選手権」に出場し、連戦を組んだ。体への負担や早めに会場に入ることを考えて、メジャー前週は試合をスキップするのがおきまりだった。〈連続写真〉まるでジャンボ！笹生優花はダウンの沈み込みとジャンプで球を強く押し込んでいた！「できる限りは出たくなかったけれど、そうしたら2週間休むことになる