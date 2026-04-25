＜前澤杯2日目◇24日◇MZ GOLF CLUB（千葉県）◇6652ヤード・パー72＞「負けじと、体が勝手に動いている」。国内男子ツアーの舞台に初めて挑戦している昨年のプロテストに合格したばかりの女子プロゴルファー・横山翔亜（とあ）が、迫力あるショットを放つ男子プロから刺激を受けている。【写真】横山翔亜がキャップを外したら…主催者推薦で今大会に出場している横山は、推薦の話があったのは国内女子ツアーが開幕する前だった