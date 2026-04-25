まもなく迎える大型連休。心配されるのが交通渋滞だ。そこで高速道路の渋滞の発生を予測する渋滞予報士に2026年の連休の見込みを聞いた。キーワードは“サンデー渋滞”だ。 ■渋滞予報士が解説！GWは“サンデーの渋滞”に注意 渋滞の見込みについて解説してくれるのは、NEXCO東日本の渋滞予報士・田邊臣人さんだ。 有給などを組み合わせた場合、最大12日間となる26年の大型連休。この中で渋滞のピ&