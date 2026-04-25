【ワシントン＝阿部真司】米財務省は２４日、イラン産原油を購入したとして、中国の石油精製企業「恒力石化」を制裁対象に追加した。制裁を回避してイラン産原油を運ぶ「影の船団」の船舶約４０隻なども対象とした。米国内の資産を凍結する。発表によると、恒力石化は２０２３年以降、影の船団から少なくとも５００万バレルを受け取った。ベッセント財務長官は声明で、「イランが依存するネットワークを締め付けていく」と警告