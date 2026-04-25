ベルギー１部シントトロイデンにレンタルで加入している日本代表ＦＷ後藤啓介（２０）の過剰な行動をレジェンドが非難した。契約元となるアンデルレヒトとのプレーオフ１第４節（２３日）で得点を決め、勝利に貢献した後藤はピッチ上で感情を爆発させて歓喜した。過剰なまでにサポーターへアピール。その姿にアンデルレヒトのＭＦトリスタン・ドグレフは「あんなに大げさに喜ぶべきではない」と激怒。試合後に両チームの選手が